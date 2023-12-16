زاخاروفا: التصريحات حول عزلة روسيا عن العالم خرافات وحملات إعلامية غربية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن التصريحات حول عزلة روسيا عن العالم هي خرافات وحملة إعلامية يتم تسريبها إلى عقول الناس.

وقالت زاخاروفا على هامش حفل الكرملين الخيري الدولي: "يتمسك [الغرب] باستمرار بفكرة مفادها أننا معزولون، وأن لا أحد يدعم روسيا، ولا أحد يأتي إلى بلدنا. كل هذا مجرد خرافات، وحملة إعلامية، ونوع من الابتكارات التي يتم زرعها مرة أخرى في عقول الناس".

وسبق أن أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن ما يسمى بعزلة روسيا موجود فقط في أحلام الشركاء الغربيين السابقين.

وبعد الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية والإمارات، قال محللون سياسيون، إن استقبال بوتين في الشرق الأوسط يظهر أن الحديث عن عزلة روسيا التي حلم بها الغرب وعمل عليها كثيرا كلام فارغ.

وقالت صحيفة "بلومبرغ" إن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المرتقبة إلى السعودية والإمارات تظهر ثقة الرئيس الروسي في تحدي محاولات عزل روسيا.

وأضاف: "تظهر هذه الزيارة ثقة بوتين المتزايدة في قدرته على السفر خارج روسيا، على الرغم من جهود الولايات المتحدة وأوروبا لعزله عن المسرح العالمي".

وسبق أن قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، إن دول الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" حاولت إقناع هنغاريا بعدم لقاء ممثلي روسيا وبيلاروس خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

المصدر: RT