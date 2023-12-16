ماسك: تغيرات المناخ لا تهدد البشرية بالفناء

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إن تغيرات المناخ لا تهدد البشرية بالدمار، وإن الانتقال إلى استخدام الطاقة المستدامة سيكون تدريجيا.

وأضاف ماسك في فعالية في روما نظمها أحد الأحزاب الحاكمة، "جماعة إخوان إيطاليا": "نحن جميعا نستخرج الفحم من الأرض ونطلقه في الغلاف الجوي وفي البحر. وهذا ما يؤدي إلى التلوث، وإذا استمر هذا، فإن النتيجة النهائية ستكون حدوث تغيرات في المناخ".

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وأشار ماسك إلى أن مثل هذا الاحتمال واضح على المدى الطويل، ولكن القول إنه سيتم على المدى القصير، هو ضرب من المبالغة.

وتابع الملياردير الأمريكي: "أعتقد أن النهج العملي والمعقول يتلخص في خفض عشرات المليارات من انبعاثات الكربون على مدى العقود المقبلة، لأننا نجري تجربة مناخية خطيرة. لكنني لا أعتقد أن هناك خطرا على الحضارة فالإنسانية لن تدمر الحياة على الأرض".

وقال رجل الأعمال: "بالطبع، سوف تنشأ مشاكل إذا قمنا بتغيير المناخ في غضون بضعة عقود".

ونوه ماسك بأنه لا يعتقد أنه "سيتعين علينا الاستغناء عن النفط والوقود الأحفوري، فهذا ضروري على المدى القصير إلى المتوسط".

وأضاف: "سيستغرق تحقيق الاستدامة والثبات عقودا. لا تقلقوا كثيرا، فسنتحرك تدريجيا نحو الطاقة المستدامة في المستقبل".

المصدر: نوفوستي