تغريم محامي ترامب السابق بدفع 148 مليون دولار

أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات بولاية جورجيا، غابرييل سترلينغ، أنه تم تغريم رودي جولياني، المحامي السابق للرئيس دونالد ترامب بنحو 148 مليون دولار في قضية تتعلق بانتخابات 2020.

وأشار سترلينغ إلى أن الحديث يدور عن اثنين من موظفي لجنة الانتخابات، وهما "روبي فريمان"، و"شي موس"، اللذان اتهمهما جولياني سابقاً بتزوير نتائج الانتخابات في الولاية.

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وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أنه ليس هناك على الإطلاق ما يؤكد أن فريمان وموس، سيحصلان على الأموال المستحقة لهما بموجب قرار المحكمة، بالنظر إلى أن المحامي السابق لترامب عليه ديون بملايين الدولارات.

بدوره وصف جولياني الحكم بأنه "سخيف"، وقال إنه ينوي استئنافه.

المصدر: نوفوستي