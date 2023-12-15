"تعزيز الدفاع عن حليف في الناتو".. واشنطن تسمح ببيع "هيمارس" لإيطاليا بـ400 مليون دولار

أتاحت وزارة الخارجية الأمريكية إمكانية بيع منظومات راجمات الصواريخ من طراز "هيمارس" HIMARS وأسلحة أخرى إلى إيطاليا مقابل صفقة تبلغ قيمتها 400 مليون دولار.

وأعلنت ذلك "وكالة التعاون الدفاعي الأمني التابعة" للبنتاغون، اليوم الجمعة، وهي الجهة المسؤولة عن توريد المعدات العسكرية والأسلحة إلى الخارج بموجب عقود حكومية دولية.

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وأشارت الوكالة في بيانها إلى أن وزارة الخارجية "وافقت على إمكانية البيع للحكومة الإيطالية لأنظمة ((HIMARS M142 والمعدات ذات الصلة مقابل حوالي 400 مليون دولار".

ويشير البيان إلى أن السلطات الإيطالية طلبت في وقت سابق الإذن لشراء هذه المنظومات من الولايات المتحدة والذخيرة وقطع الغيار وأنظمة مختلفة، بما في ذلك معدات الملاحة والاتصالات.

وأضاف: "إن البيع المقترح سيكون متسقا مع أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تعزيز الدفاع عن حليف في الناتو وهو مهم للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا".

وتوقعت الوكالة في بيان أن الإمدادات "لن تغيّر التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".

هذا وقد أبلغت الإدارة الأمريكية الكونغرس بالفعل بهذا القرار، وأنه أمام الهيئة التشريعية مهلة 30 يوما لمراجعة الصفقة المحتملة وربما احتمال حظرها.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الروسي يقوم بشكل مستمر بتدمير منظومات "هيمارس" التي تم توريدها إلى قوات كييف.

المصدر: تاس