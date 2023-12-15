"تايمز": أوكرانيا طلبت من واشنطن مروحيات مسحوبة من الخدمة القتالية

نقلت صحيفة "تايمز" عن ضابط أوكراني، أن كييف طلبت من واشنطن على مدى عدة أشهر تسليمها مروحيات AH-1Z Viper مسحوبة من الخدمة القتالية بالجيش الأمريكي لكن المفاوضات تعثرت.

وقال العقيد الجوي الأوكراني دميتري كولكيفيتش، إن قوات بلاده كانت تأمل في استلام هذه المروحيات، التي تم سحبها من الخدمة في الولايات المتحدة.

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وأضافت الصحيفة نقلا عن كولكيفيتش: "المفاوضات استمرت عدة أشهر حول تسليم 16-24 طائرة هليكوبتر من هذا النوع. لكن المفاوضات توقفت بسبب مناقشات التمويل الجديد لأوكرانيا في الكونغرس.

وتابع كولكيفيتش: "لقد طلبنا هذه المروحيات منذ ثلاثة أشهر... نحن لا نطلب طائرات أباتشي لأنه كلما كانت أنظمة الطائرة أكثر تعقيدا، كلما زاد الوقت الذي تستغرقه إعادة التدريب".

ووفقا للصحيفة ، يضطر الطيارون الأوكرانيون إلى قيادة طائرات هليكوبتر تم تجميعها في الستينيات والسبعينيات. وغالبا ما يتم إلغاء المهام القتالية للمكلفين بها، بسبب نقص الصواريخ أو أخطاء فنية.

المصدر: نوفوستي