سلوتسكي: اجتماع لرؤساء برلمانات روسيا وتركيا وإيران وباكستان والصين في 2024

قال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما ليونيد سلوتسكي، إنه سيتم عقد اجتماع لرؤساء برلمانات روسيا وتركيا وإيران وباكستان والصين في أوائل عام 2024.

وأشار سلوتسكي، الذي يتزعم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، إلى أن الحديث سيتركز خلال اللقاء على مكافحة الإرهاب الدولي وتطوير التعاون بين المناطق في هذه الدول.

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وأضاف سلوتسكي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الدوما: "سيتم في بداية العام المقبل، عقد الاجتماع التقليدي لرؤساء برلمانات روسيا وتركيا وإيران وباكستان والصين، حول مكافحة الإرهاب الدولي وتطوير التعاون بين المناطق".

وأكد سلوتسكي كذلك على أنه "سيتم لاحقا استئناف العمل في إطار المنتدى الدولي لتطوير البرلمانية، والذي يعد بالفعل أحد المنتديات البرلمانية الأكثر شمولا على هذا الكوكب".

المصدر: تاس