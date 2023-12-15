بكين تثمن موقف بوتين من العلاقات الروسية الصينية

أعربت الخارجية الصينية عن تقديرها للموقف الإيجابي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن العلاقات الروسية الصينية.

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جاء ذلك وفق ما صرحت به المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، حيث تابعت: "تقدر الصين التعليقات الإيجابية التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن العلاقات الروسية الصينية"، وشددت على أن العلاقات الصينية الروسية تحافظ على معدل نمو صحي ومستقر على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة.

ووفقا لها، فإن العلاقات بين روسيا والصين "جلبت منافع ملموسة لشعبي البلدين، ولعبت دورا إيجابيا في تعزيز التنمية الشاملة والتقدم في العالم".

وكان الرئيس الروسي قد قال في مؤتمره الصحفي السنوي يوم أمس الخميس إن العلاقات بين روسيا والصين هي أحد أهم ضمانات الاستقرار في العالم.

المصدر: نوفوستي