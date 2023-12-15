"إنه جنون".. قراء "دي فيلت" يعبرون عن صدمتهم من خطاب شولتس

انتقد قراء مجلة "دي فيلت" الألمانية خطاب المستشار الألماني أولاف شولتس أمام البوندستاغ، خاصة في حديثه عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان شولتس قد قال إن بوتين يراهن على أن أنصار كييف الدوليين سيتراجعون قريبا، ولا يمكن استبعاد خطر احتمال نجاح هذه التقديرات.

كتب أحد المعلقين: "ولهذا السبب تقفز ألمانيا مضحية خلف (الرجل الغارق) لتغرق معه. عظيم! ابدأوا المفاوضات".

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وعلق آخر: "شولتس، يجب أن تمثل مصالح الألمان. إنك تضخ عشرات المليارات من أموال الضرائب في بلد خسر بالفعل".

وكتب ثالث: "إنه جنون. أوكرانيا لم ولا تشكل مصدر قلقنا".

وجاء في تعليق آخر: "كان الصراع خسارة للغرب وأوكرانيا منذ البداية".

وخلص القراء إلى أنه "من الواضح أن أوكرانيا أكثر أهمية بالنسبة لشولتس أكثر من بلاده".

وكانت روسيا قد أرسلت في السابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، فيما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة من الأسلحة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

بدورها قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول "الناتو"، بإمدادها أوكرانيا بالأسلحة، "تلعب بالنار"، فيما صرح الكرملين إن ذلك "لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي".

كما ذكر لافروف أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية و"الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

المصدر: نوفوستي