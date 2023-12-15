وزيران فرنسيان يبحثان في جيبوتي تجديد اتفاق دفاعي بين البلدين

بحث وزيرا القوات المسلحة والخارجية الفرنسيان في جيبوتي تجديد الاتفاقية الدفاعية المبرمة بين فرنسا والدولة الواقعة في القرن الإفريقي بين المحيط الهندي والبحر الأحمر.

والتقى وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بنظيريهما الجيبوتيين حسن عمر برهان ومحمود علي يوسف، وأعربا عن رغبتهما في "التوصل إلى اتفاق متبادل المنفعة"، بحسب بيان مشترك.

وجيبوتي الواقعة في القرن الإفريقي تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي قبالة مضيق باب المندب الذي يمر عبره جزء كبير من التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

وفي الأسابيع الأخيرة شهدت هذه المنطقة توترا متزايدا مع تكثيف الحوثيين الهجمات التي يشنونها في البحر الأحمر انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن. وأثار تزايد هذه الهجمات مخاوف من اندلاع نزاع إقليمي.

وإثر اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس"، هدد الحوثيون بمهاجمة أي سفينة متجهة إلى إسرائيل أو لها صلة بالدولة العبرية.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي أسقطت الفرقاطة الفرنسية "لانغدوك" ثلاث طائرات مسيرة، من بينها اثنتان كانتا متجهتين نحوها، بحسب باريس.

ومنذ استقلالها عن فرنسا في 1977، تستضيف جيبوتي أكبر قاعدة فرنسية في أفريقيا (1500 جندي).

كما تستضيف جيبوتي القاعدة العسكرية الأمريكية الوحيدة في أفريقيا (4000 جندي).

وفي 2017 دشنت بكين في جيبوتي أول قاعدة عسكرية صينية في الخارج.

المصدر: "أ ف ب"