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مسؤول سعودي يعلق على خطر الذكاء الاصطناعي ضد فرص الموظفين (فيديو)

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مسؤول سعودي يعلق على خطر الذكاء الاصطناعي ضد فرص الموظفين (فيديو)
Globallookpress
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اعتبر رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عبد الله الغامدي أن تطور سوق العمل واتجاهه نحو هذا الذكاء لا يشكل تهديدا للوظائف بل هو فرصة إذا طبقت السياسات والاستراتيجيات.

وقال الغامدي في كلمته خلال "ملتقى الحكومة الرقمية": "الذكاء الاصطناعي لن يسلب الموظف وظيفته، ولكن من يستخدمونه ستكون لهم الأولوية".

تجدر الإشارة إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تكتسب أهمية متزايدة على المستوى العالمي وأصبحت في بعض المناسبات حديث كبار الشخصيات والمسؤولين في مختلف أنحاء العالم.

واليوم تحديدا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي اليوم الخميس، "يمكننا أن نصبح من رواد الذكاء الاصطناعي، بإمكاننا الحديث عن الاتفاق بين رواد هذه الصناعة، حينما تظهر تهديدات حقيقية، إلا أن وقف هذا المسار أصبح غير وارد".

وفي نهاية نوفمبر الماضي، ذكر البنك المركزي الأوروبي أن "الذكاء الاصطناعي يخلق الوظائف ولا ينهيها".

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ويهدف التقرير الذي صدر عن "المركزي الأوروبي" مؤخرا بعنوان "التقارير التي تفيد بأن الذكاء الاصطناعي ينهي العمالة البشرية مبالغ فيها إلى حد كبير"، إلى مواجهة المخاوف من تدمير الذكاء الاصطناعي لسوق العمل، باستخدام بيانات من 16 دولة أوروبية جُمعت بين عامي 2011 و2019.

ويوجد لدى البنك المركزي الأوروبي أسبابه الخاصة لتوقع مستقبل وردي للذكاء الاصطناعي، بعد أن أعلن في تدوينة في سبتمبر أنه سيستكشف استخدام التكنولوجيا في النمذجة الاقتصادية ومعالجة البيانات، وتوفير المعلومات لكل شيء من التحليلات الاقتصادية الروتينية إلى عمليات صنع القرار الحاسمة.

المصدر: صحيفة المرصد + RT

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