إعادة ضابط بالبحرية الأمريكية إلى الولايات المتحدة بعد سجنه في اليابان بسبب حادث سير قاتل

قالت وكالة "أ ب" إنه تم نقل ضابط بالبحرية الأمريكية إلى الولايات المتحدة ليتم احتجازه هناك بعدما سجن في اليابان على خلفية حادث سير أودى بحياة يابانيين اثنين.

وكان الضابط ريدج ألكونيس يقضي عقوبة السجن لمدة 3 سنوات بعد اعترافه بالذنب في جريمة قتل امرأة وصهرها بسبب الإهمال في مايو 2021.

وقالت عائلة ألكونيس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الخميس، إنه فقد وعيه في السيارة بسبب مرض حاد أصيب به، ما جعله ينهار خلف عجلة القيادة، لكن الإدعاء العام في اليابان أكد أن النعاس هو السبب.

وبعد صدور الحكم عليه بالسجن 3 سنوات، سعت عائلة ألكونيس إلى إبقاء القضية في دائرة الضوء العامة، بما في ذلك من خلال التجمع خارج البيت الأبيض.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أثار القضية خلال اجتماعه في مايو الماضي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

المصدر: أ ب