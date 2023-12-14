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أرقام من المؤتمر الصحفي السنوي لبوتين

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أرقام من المؤتمر الصحفي السنوي لبوتين
Sputnik
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انتهى الخط المباشر المشترك والمؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. واستمرت الفعالية التي أطلق عليها اسم "نتائج العام"، أربع ساعات وثلاث دقائق.

وخلال هذه الفترة، أجاب رئيس الدولة وعلق على أكثر من 80 طلبا وسؤالا من المواطنين والصحفيين.

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في عام 2020، استمر الخط المباشر والمؤتمر الصحفي المشترك لمدة 4 ساعات و30 دقيقة.

تم تسجيل الرقم القياسي لمدة الخط المباشر(كحدث منفصل) في عام 2013 – مدة  4 ساعات و 47 دقيقة، وتسجيل الرقم القياسي للمؤتمر الصحفي السنوي، في عام 2008 – لمدة 4 ساعات و 40 دقيقة.

المصدر: تاس

 

 

 

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أبرز محاور ونقاط المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس فلاديمير بوتين (فيديو)