"الجميع يتعاطى المخدرات".. فيديو عيد الميلاد في البيت الأبيض يثير سخرية مواقع التواصل

انتقد رواد منصة x، مقطع فيديو عيد الميلاد الذي نشرته السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، ووصفوه بـ"الفظيع"، موجهين دعوات إلى السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب لمساعدة خليفتها.

وكتبت بايدن عبر حسابها على x: "القليل من السحر والبهجة يقدمها لك فنانو Dorrance Dance الموهوبون، وهم يؤدون تفسيرهم المرح لـ The Nutcracker Suite"، وأرفقت الفيديو الذي تبلغ مدته حوالي الدقيقتين.

وظهر في الفيديو عدد من الراقصين الذين يرتدون أزياء غريبة وهم يرقصون في وممرات وغرف البيت الأبيض المزينة من أجل عيد الميلاد، ويقومون بتعابير غريبة بوجوههم.

A bit of magic, wonder, and joy brought to you by the talented tappers of Dorrance Dance, performing their playful interpretation of The Nutcracker Suite.



Enjoy! 💕 pic.twitter.com/qXtCm4t37o — Jill Biden (@FLOTUS) December 13, 2023

وقد علق أحدهم قائلا: "هل الجميع في البيت الأبيض يتعاطون المخدرات؟".

Is everyone at the White House on drugs??? — Milenka~ (@MilenaAmit) December 13, 2023

So, everyone is on coke not just Hunter.. — GirlDad.cro (@GirlDadGM) December 14, 2023

وقال آخر ساخرا: "عيد ميلاد في البيت الأبيض مصاب بمرض عقلي في عهد بايدن".

It's a mentally ill Christmas at the Biden White House. — Tim Young (@TimRunsHisMouth) December 14, 2023

وطالبت أخرى بحذف المقطع ووصفته بـ"الفظيع".

Delete this it’s horrible. — Savanah Hernandez (@sav_says_) December 14, 2023

وقارن أحد الأشخاص مقطع الفيديو الذي نشرته جيل بايدن، بما كانت تنشره السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، وكتب: "كم هو مبتذل ولا طعم له ومضاد لعيد الميلاد. كانت ميلانيا حسنة الذوق وجذبت الجميع وكانت مذهلة ورائعة للغاية".

وأرفق منشوره بأحد المقاطع التي نشرتها ميلانيا ترامب في أحد أعياد الميلاد في عهد زوجها الرئيس السابق دونالد ترامب.

How utterly tacky, tasteless and ANTI Christmas.

Melania's was tasteful, seasonal, appealed to everyone and was absolutely breathtaking and gorgeous.pic.twitter.com/v3FQ81ytxJ — Peri Fine (@Perifinesse) December 14, 2023

وطالبت أخرى ميلانيا بتقديم مساعدة إلى جيل.

واعتبر آخر أن هذا الفيديو هو ما يظهر عادة في "الكوابيس".

This is something of nightmares — Riley (@pathforward327) December 14, 2023

وكتبت أخرى: "لا لم أستمتع به على الإطلاق. مزعج للغاية".

No I did not enjoy it at all. Extremely disturbing. — Deb (@LeeGord01546212) December 14, 2023

المصدر: RT