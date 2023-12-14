كوريا الشمالية تدين تبادل بيانات التحذير الصاروخي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان

نددت كوريا الشمالية بخطة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لإطلاق نظام لتبادل بيانات الإنذار الصاروخي في الوقت الفعلي، ووصفتها بأنها عمل عسكري خطير للغاية لغزو الشمال.

في قمة كامب ديفيد بين قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في أغسطس، اتفقت الدول الثلاث على تشغيل النظام الثلاثي في الوقت الفعلي بحلول نهاية هذا العام في إشارة إلى التنسيق الأمني المتنامي ضد التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لكوريا الشمالية.

وفي يوم الأربعاء، قالت ميرا راب-هوبر، مديرة مجلس الأمن القومي الأمريكي لشرق آسيا وأوقيانوسيا، إن الخطة تسير على الطريق الصحيح ومن المتوقع بدء تشغيل النظام الثلاثي في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وقالت صحيفة "رودونغ سينمون"، الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية، إن التبادل الثلاثي لبيانات التحذير الصاروخي، بقيادة الولايات المتحدة، هو "عمل عسكري خطير للغاية يهدف بوضوح إلى دفع الوضع السياسي الإقليمي إلى مواجهة أكثر ترويعا".

واعتبرت أن "هذا النظام هو ذريعة لإشعال فتيل حرب لغزو الشمال وقمع الدول المحيطة في إشارة واضحة إلى الصين وروسيا".

المصدر: "يونهاب"