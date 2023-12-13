ترامب ينفي نيته السماح لبيونغ يانغ الاحتفاظ بأسلحتها النووية في حال وصوله للرئاسة

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما نشرته وسائل إعلام حول استعداده، في حال انتخابه رئيسا، لتخفيف العقوبات عن بيونغ يانغ مقابل شروط، بأنها "معلومات مضللة".

وكتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social، بعد ما نشرته تلك المواقع عن استعداده في حال انتخابه رئيسا للبلاد، لتخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، مقابل تراجع بيونغ يانغ عن إنتاج أسلحة نووية جديدة مع الحفاظ على كم الأسلحة الموجودة عندها أصلا.

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وأضاف: "الأخبار الكاذبة، نقلا عن مصادر مجهولة عادة في (صحيفة) بوليتيكو، تشير إلى أن موقفي بشأن الأسلحة النووية لكوريا الشمالية قد أصبح أكثر طراوة. إنها قصة مختلقة ومعلومات مضللة ينشرها الديمقراطيون لتشتيت الانتباه وخلق الارتباك".

وأردف أنه في الوقت نفسه، لا تزال هناك حقيقة في ما تم نشره، وهي أنه "متوافق بصورة جيدة مع كيم جونغ أون".

يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على خطط ترامب، أن ترامب كان يدرس، في حالة إعادة انتخابه، السماح لكوريا الشمالية بالاحتفاظ بالأسلحة النووية وتخفيف العقوبات الاقتصادية عنها في حال تراجعت بيونغ يانغ عن إنتاج أسلحة جديدة.

ولفتت المصادر إلى أن أحد الخيارات المحتملة سيكون "تجميد البرنامج النووي لكوريا الشمالية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية وغيرها من أشكال المساعدات".

المصدر: نوفوستي