أعلن السيناتور الأمريكي، إريك شميدت، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لم يقدم أي شيء جديد خلال لقائه مع مجلس النواب الأمريكي.

وقال شميدت: "كلامه كله الهراء القديم نفسه، لا يوجد شيء جديد"، كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

وتابع: "تحدثنا مع زيلينسكي عن أوكرانيا وحدودها، ولكن جو بايدن لا يشارك على الإطلاق في المناقشات حول حدودنا، الديمقراطيون غير مهتمين بالحديث عن أمان حدودنا".

في وقت سابق، انتقد زيلينسكي في أول خطاب علني له خلال زيارته للولايات المتحدة، الكونغرس لتأخيره الموافقة على المزيد من المساعدات لأوكرانيا وبدأ مرة أخرى في استجداء الأسلحة من واشنطن.

وأوضح زيلينسكي أن البيت الأبيض والكونغرس سيتحدثان عن "النتائج التي يمكننا تحقيقها العام المقبل بناء على إنجازات هذا العام".

هذا وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن استراتيجية الاتصالات "الوردية والمتفائلة" التي ينتهجها زيلينسكي أمام الحلفاء أحدثت صدعا في الداخل الأوكراني على خلفية الخسائر في صفوف جيشه.

كما استبعدت مصادر مطلعة في الكونغرس، أن يوافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون ينص على تمويل جديد لأوكرانيا قبل نهاية العام الجاري.

المصدر: نوفوستي