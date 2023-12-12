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الشرطة الفرنسية تطلق سراح الكاتب فريديريك بيغبيدير بعد اتهامه بقضية اغتصاب

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الشرطة الفرنسية تطلق سراح الكاتب فريديريك بيغبيدير بعد اتهامه بقضية اغتصاب
Globallookpress
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ذكرت وكالة "ريا نوفوستي"، أن الشرطة الفرنسية أفرجت عن الكاتب فريديريك بيغبيدير، الذي قُدمت ضده شكوى بتهمة الاغتصاب.

ونقلت الوكالة عن إذاعة "فرانس إنفو" تصريح مكتب المدعي العام أنه "تم إطلاق سراح الكاتب فريديريك بيغبيدر..بعد احتجازه هذا الصباح كجزء من التحقيق في قضية اغتصاب".

وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة "فرانس إنفو" أنه تم استدعاء بيغبيدر للاستجواب ووضعه رهن الاحتجاز في إطار تحقيق أولي في قضية اغتصاب.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد وردت شكوى في الصيف من قبل شابة كانت تبلغ من العمر 17 عاما حينها، تتهم بها الكاتب بإرغامها على إقامة علاقة جنسية معها دون موافقتها.
ويشار إلى أن الكاتب نفى كافة التهم الموجهة إليه.

المصدر: نوفوستي

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