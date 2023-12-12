الخارجية الروسية ترد على الاقتراح التشيكي بشأن فرض قيود على الدبلوماسيين الروس

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن اقتراح التشيك على الاتحاد الأوروبي تقييد حركة الدبلوماسيين الروس مؤسف، وسيتم الرد عليه في حال تنفيذه.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "إذا تم قبول مقترحات السلطات التشيكية في الاتحاد الأوروبي، وأذكركم فقط بأن السلطات الأمريكية تقف خلف السلطات التشيكية في العديد من القضايا، فإن هذا لن يؤدي إلا إلى أسفنا، ولكن في نفس الوقت سنتخذ رد الفعل المناسب..".

ووصفت زاخاروفا، في وقت سابق، حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة المناهضة لروسيا الاتحادية بأنها نشاط عدواني يمارسه الغرب ضد موسكو.

وكانت ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، في وقت مضى أن "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تناقش ما إذا كان سيتم فرض قيود على سفر الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد"، حيث قدمت جمهورية التشيك المقترحات المذكورة كجزء من المفاوضات بشأن الحزمة الـ 12 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي+RT