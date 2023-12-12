كوريا الجنوبية تنوي زيادة الإنفاق الدفاعي بواقع 13 مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن البلاد سوف تزيد من إنفاقها الدفاعي بواقع 13 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة.

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جاء ذلك فيما تضمنته خطة تطوير عسكرية جديدة متوسطة المدى، التي تهدف لمجابهة التهديدات الصاروخية وغيرها من التهديدات من كوريا الشمالية، حيث تابعت الوثيقة: "لقد ارتفع حجم التمويل مقارنة بخطة الدفاع متوسطة المدى للفترة من 2023-2027 التي تم اعتمادها العام الماضي بمقدار 13.2 مليار دولار، وستتضمن الزيادة في الإنفاق على تحسين القدرات الدفاعية وعلى إدارة القوات المسلحة".

ويشار إلى أن متوسط الزيادة في الإنفاق العسكري خلال السنوات الخمس المقبلة سيبلغ 7%، في حين ستنمو ميزانية زيادة القدرات الدفاعية بنسبة 11.3% سنويا، وهو ما يرجع إلى ضرورة إنجاز المهام الحكومية التي حددها مجلس الأمن وحكومة الرئيس يون سيوك يول، والتنفيذ في الوقت المناسب لخطة الابتكارات في قطاع الدفاع.

وجاء في الخطة الجديدة: "تتسم خطة الدفاع متوسطة المدى للفترة من 2024-2028 في مجال زيادة القدرة الدفاعية بالاستثمار المركز للأموال في النظام ثلاثي المحاور للدفاع الصاروخي وغيرها من القوات الأخرى لمواجهة التهديدات غير المتماثلة من أجل الاستجابة للتهديدات الأمنية المتغيرة، بما في ذلك تحسين القدرة على مواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وتسلل طائراتها المسيرة".

إضافة إلى ذلك، من المقرر تخصيصي المزيد من الأموال لتحسين شروط الخدمة في المناصب ذات المستوى الأدنى، مع الحفاظ على العدد الإجمالي للقوات عند 500 ألف شخص، لتنفيذ إعادة الهيكلة، وإنشاء "وحدات استراتيجية" جديدة، وتعزيز الجيش بالأفراد اللازمين لدعم عمل القوات والوسائل ذات التقنية الرفيعة.

المصدر: نوفوستي