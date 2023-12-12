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بوتين يصادق على بروتوكول "دور مجموعة القوات المشتركة" في اتفاق الدفاع الإقليمي مع بيلاروس

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بوتين يصادق على بروتوكول
Globallookpress Gavriil GrigorovKremlin Pool
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (صورة أرشيفية)
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صادق الرئيس فلاديمير بوتين على بروتوكول "دور مجموعة القوات المشتركة" في اتفاق الدفاع الإقليمي مع بيلاروس في إطار دولة الاتحاد.

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وينظم البروتوكول أحكام الوثائق القانونية للتعاون الثنائي في ضمان أمن دولة اتحاد روسيا وبيلاروس والتخطيط المشترك، وضوابط استخدام القوات المشتركة لدولة الاتحاد، وتمويل نشاطها التدريبي والتكتيكي والتعبوي والقتالي.

ويعتبر البروتوكول ساريا من تاريخ آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية بين الجانبين، ويستمر طوال مدة اتفاق الدفاع المشترك.

وحسب الخارجية الروسية، تسلّم الجانب الروسي إخطارا من بيلاروس يؤكد تنفيذها بنود البروتوكول في 10 يوليو الماضي.

المصدر: نوفوستي

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