قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة

أفاد مراسل RT بشن القوت الإسرائيلية سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة شمال وجنوب قطاع غزة منذ ساعات الصباح، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وأشار مراسلنا إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت عدة منازل في مدينة رفح منذ فجر اليوم، ما أوقع 20 قتيلا إلى جانب عشرات الإصابات.

كما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف ومستمر.

ولفت مراسلنا إلى استقبال مجمع ناصر الطبي لقتيلين حتى اللحظة، جراء الغارات على مدينة خان يونس.

كما تم استهداف منزل سكني شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أوقع عددا من القتلى والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 18000 قتيل وأكثر من و49600 جريح منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ67 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: RT