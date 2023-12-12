إعلام: طيار تايواني متهم بالتخطيط لاختطاف مروحية عسكرية "CH-47 شينوك"

اتهم طيار في القوات التايوانية بالتخطيط لاختطاف مروحية عسكرية "CH-47 شينوك" والهبوط بها على حاملة طائرات صينية، حسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينع بوست".

ونقلت الصحيفة عن مكتب المدعي العام في تايوان: "عرض مسؤولو المخابرات في البر الرئيسي الصيني على الطيار العسكري التايواني، المقدم شيه، مبلغ 15 مليون دولار للانشقاق والهبوط بطائرة هليكوبتر CH-47 شينوك على حاملة طائرات تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني خلال مناورة عسكرية قبالة الجزيرة، وفقا للائحة الاتهام في مكتب المدعي العام".

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ووفقا للخطة، سيقود شيه المروحية على ارتفاع منخفض على طول الساحل إلى حاملة طائرات تابعة لجيش التحرير الشعبي، والتي ستكون على بعد 44 كيلومترا من الجزيرة أثناء التدريب، كما تقول الصحفة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الضابط لم يقبل العرض على الفور، إذ اعتبره مخاطرة كبيرة، لكن عندما عُرضت عليه مكافأة قدرها 15 مليون دولار ومليون دولار كـ"سلفة"وافق.

وكتبت الصحيفة أنه في يوليو، ناقش الضابط التفاصيل عبر رابط فيديو مع "ممثلي الصين"، لكن الخطة فشلت بعد اعتقال الضابط في شهر آب للاشتباه في تجسسه لصالح بكين.

المصدر: نوفوستي