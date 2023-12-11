ماكرون: باريس ستدعم تطوير "مركبة فضاء للشحن" وحاجة السوق لها قد تكون كبيرة مدنياً وعسكرياً

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستدعم تطوير مركبة فضاء للشحن قادرة على نقل البضائع لمحطات الفضاء مستقبلا، وإن السوق "قد تكون كبيرة سواء بحاجاتها المدنية أو العسكرية".

وشدد الرئيس الفرنسي لدى عرضه مجالات تطوير جديدة لخطة الاستثمار "فرنسا 2030" المخصصة للابتكار في تولوز، على "ضرورة المشاركة في هذه المنافسة ولكن بنفس الطريقة المتبعة، طريقة منصات الإطلاق، من خلال فتح المجال أمام المبادرات الخاصة والسماح بالرهانات التي تنطوي على اكبر المجازفات"، حيث أنه من أصل مبلغ 54 مليار يورو المخصص لـ"فرنسا 2030"، رُصد 1.5 مليار يورو للفضاء، ما أتاح إنشاء ثمانية مشاريع لإطلاق منصات صغيرة وصواريخ صغيرة قابلة لإعادة الاستخدام وأربعة مشاريع أخرى لمجموعات من الأقمار الصناعية.

وقررت الدول الـ22 الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية في نوفمبر اتخاذ الخطوة الأولى نحو رحلة مأهولة من خلال إظهار رغبتها في تطوير مركبة شحن فضائية بحلول 2028، تكون قادرة على نقل البضائع في مرحلة اولى إلى المدار والعودة إلى الأرض ربما مع رواد فضاء.

من جهته، وعد إيمانويل ماكرون بأن "تدعم وكالة الفضاء الأوروبية هذا النهج وفرنسا 2030 أيضا"، مؤكدا أن "السباق الى الفضاء سيحدد التقدم الصناعي المستقبلي"، إذ تمثل فرنسا وحدها نصف صناعة الفضاء الأوروبية.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن دعم تطوير مركبة شحن فضائية "سيكون أحد المحاور الرئيسية لـ"فرنسا 2030" في مجال الفضاء في السنوات المقبلة لأنه لا يمكننا أن نرضى بعالم تكون فيه جميع شركات الغد أمريكية أو صينية في هذا المجال".

وأردف: "أعلم أن لدينا بذورا تنضج" في إشارة إلى شركة "ذي اكسبلوريشن" الفرنسية الألمانية الناشئة، معربا عن أسفه لأن "بعض شركائنا التاريخيين (أصبحوا) منافسين" على حساب "الوحدة الأوروبية" الضرورية، ملمحا الى ألمانيا دون تسميتها.

واستطرد: "سنبذل جهودا جبارة لنكون الأفضل وسنوطد المشاريع حولنا في مجالي منصات الإطلاق ومجموعة الاقمار الصناعية"، داعيا إلى "الجدية بين الأوروبيين".

المصدر: "فرانس برس"