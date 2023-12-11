الشرطة الإيرانية تعلن إعادة فتاة مختطفة إلى دولة "جارة"

أعلنت الشرطة الإيرانية أنها أعادت فتاة مختطفة وخاطفها إلى بلادهما، مشيرة إلى ان الفتاة تبلغ من العمر 14 عاما.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس الشرطة الدولية بقوى الأمن الداخلي في إيران مجيد كريمي أنه تمت إعادة فتاة مختطفة إلى بلادها، وأن فرعه استطاع بالتعاون مع شرطة طهران العثور على مكان وجود هذه الفتاة التي تبلغ من العمر 14 عاما وتحمل جنسية إحدى الدول الجارة، وتم تسليمها مع خاطفها إلى بلدهما.

وأضاف كريمي: "لقد استلمنا معلومات تحدثت عن فقدان هذه الفتاة حين كان عمرها 12 عاما عندما اختطفت قبل عامين، وتم خداعها من قبل رجل، حيث دخلا إيران بصورة غير قانونية، وعملت الشرطة الدولية على اقتفاء أثرها وبالتالي تحديد مكانها، والعثور عليها".

وأكمل: "إن الفتاة كانت تعمل في أحد المنازل في شمال العاصمة طهران، فيما كان خاطفها يعمل بوابا في ذلك المنزل".

ولفت إلى أن هذه الفتاة أدخلها خاطفها، بعد إغداق الوعود عليها، عبر حدود شمال غرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسلكا الطرق الجبلية الوعرة، مؤكدا أنه تم نقلها الى بلادها عبر مطار الإمام الخميني.

المصدر: "فارس"