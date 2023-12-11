ممثلو الادعاء الأمريكي يطلبون عدم تأجيل محاكمة ترامب

حث ممثلو الادعاء الأمريكي السلطة القضائية على رفض طلب الرئيس السابق دونالد ترامب إيقاف إجراءات محاكمته المتعلقة بتدخله في انتخابات 2020.

وذكر موقع "أكسيوس" أن إجراءات الاستئناف يمكن أن تؤدي إلى تأخير محاكمة ترامب، التي من المقرر أن تبدأ في اليوم السابق للثلاثاء الكبير (يوم الانتخابات المبكرة في موسم الانتخابات التمهيدية للرئاسيات الأمريكية)، وقد تؤثر نتائجها على هذه القضايا الجنائية الثلاث الأخرى التي يواجهها ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2024.

وكتب المدعون من فريق المحامي الخاص جاك سميث في الدعوى: "خلال فترة الاستئناف، يمكن أن ينشأ أي عدد من المسائل في هذه القضية التي لا يشملها الاستئناف؛ ولا ينبغي للمحكمة إصدار أمر يمنعها من التعامل معها"، مطالبين المحكمة بالحفاظ على تاريخ بدء المحاكمة في 4 مارس.

وقال محامو ترامب، الذي دفع بأنه غير مذنب في جميع قضاياه الجنائية الأربع، إنه لا ينبغي "أن يطلب منه تحمل أعباء التقاضي" كرئيس وأثناء انتظار استئنافه.

يذكر أن ترامب يواجه 40 تهمة جنائية في قضية الوثائق السرية، ويواجه عقوبة على أخطر تهمة بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

كما أنه يواجه تهم جنائية للعمل على إلغاء نتائج انتخابات 2020 في الفترة التي سبقت أعمال الشغب التي قام بها أنصاره في مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وتتضمن لائحة الاتهام ضد ترامب التآمر للاحتيال على حكومة الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي.

ويواجه تهم حكومية ناجمة عن مدفوعات مالية سرية خلال الحملة الرئاسية لعام 2016 لدفن مزاعم عن علاقات جنسية.

كما أنه متهم إلى جانب 18 شخصا آخر بانتهاك قانون مكافحة الابتزاز في ولاية جورجيا من خلال التخطيط لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020 بشكل غير قانوني.

المصدر: "أكسيوس" + RT