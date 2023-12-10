17 جريحا في تصادم قطارين بإيطاليا (صور)

خلف تصادم قطارين اليوم الأحد 17 جريحا في آخر إحصائية لعواقب الحادثة التي وقعت على طريق بولونيا-ريميني بالقرب من فاينزا، واستدعى الأمر هرع فرق الإطفاء على الفور إلى الموقع.

وتسبب الحادث أيضا بتوقف حركة المرور بين كاستيلبولونيا وفورلي، بينما لم تتضح بعد الأسباب التي أدت إلى الاصطدام بين القطارين.

A Faenza (Ravenna),due treni,un Intercity e un regionale,si sono scontrati lungo la linea ferroviaria Bologna-Rimini. Al momento risultano esserci 17 feriti. Sul posto sono all'opera i vigili del fuoco, mentre la circolazione ferroviaria è sospesa tra Castel Bolognese e Forlì. pic.twitter.com/YUICBojn50 — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) December 10, 2023

وبطبيعة الحال، تسبب الحادث في اضطراب مروري على طول الطريق المذكور، بما في ذلك القطارات بين الأقاليم والقطارات العالية السرعة وبين المدن، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.

Scontro fra due treni nel Ravennate, decine di feriti: Due treni, un Intercity e un regionale, si sono scontrati lungo la linea ferroviaria Bologna-Rimini, nel territorio di Faenza (Ravenna) https://t.co/oJw39bZt4Vpic.twitter.com/sFo6a85efW — Fisco24 (@fisco24_info) December 10, 2023

وذكرت "فرانس برس" أن حادث تصادم القطارين وقع شمال شرقي إيطاليا، وفق ما أعلنت خدمة الإطفاء التي أشارت إلى عدم وجود إصابات خطيرة.

وقال جهاز الإطفاء في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي إن قطارا فائق السرعة وآخر إقليميا تصادما على خط سكة الحديد الذي يربط بين مدينتي بولونيا وريميني، قبل أن يعلن عند الساعة 9:45 مساء انتهاء عمليات الإنقاذ.

المصدر: RT + أ ف ب