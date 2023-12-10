الرئيس الفيليبيني: الاستفزازات الصينية لن ترهبنا

أعلن الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس أنّ "الاستفزازات الصينية لن ترهب" بلاده، وذلك بعد اصطدام زورق فيليبيني بسفينة تابعة لخفر السواحل الصينيين في مياه يتنازع عليها البلدان.

وقال ماركوس في بيان على فيسبوك "لن يتمّ ترهيبنا".

وأضاف أنّ "الاستفزازات التي ارتكبها خفر السواحل الصينيون وميليشياتهم البحرية الصينية ضدّ سفننا وطواقمنا خلال عطلة نهاية الأسبوع لم تزدنا إلا تصميماً على الدفاع عن سيادة أمّتنا وحقوقها السيادية وولايتها القضائية في بحر الفيليبين الغربي".

وأتى تصريح ماركوس بعد اصطدام زورق فيليبيني بسفينة تابعة لخفَر السواحل الصينيين في مياه جزر سبراتلي، وتبادل البلدان الاتهامات بشأن المسؤولية عنه.

ووقع هذا الاصطدام غداة احتكاك آخر بين البلدين في المياه المتنازع عليها.

المصدر: AFP