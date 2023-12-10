قناعات ملك بريطانيا تدفعه لتعيّن معالج بالطب البديل رئيسا للخدمة الطبية الملكية

أفادت صحيفة Times بتعيين الملك البريطاني معالجا بالطب البديل، رئيسا للخدمة الطبية الملكية في بريطانيا.

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وكتبت الصحيفة أن مايكل ديكسون الذي تم تعيينه لهذا المنصب عام 2022، على الرغم من أنه كان يعمل خلال نحو 50 عاما في خدمة نظام الصحة الوطنية لبريطانيا، يعد من المروجين الأقوياء للطب البديل، بما في ذلك المعالجة المثلية.

وكتب ديكسون بحثا يجادل فيه بأنه يمكن للمعالجين المسيحيين مساعدة الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة على التعافي كما ذكر أن "هناك أدلة على نجاح المعالجة المثلية".

وأضافت: "تم تعيين ديكسون وهو مؤيد للشفاء بواسطة الصلاة والأعشاب وله سجل مشكوك فيه، في منصب رئيس الخدمة الطبية الملكية".

وكان ديكسون يدعو لإدراج الطب البديل على نظام الصحة الوطنية وخاصة اقتراح إنفاق أموال دافعي الضرائب على العلاج بالروائح والعلاج بمجال الفكر والعلاج بالمنعكسات.

وذكرت الصحيفة أن وصف أدوية المعالجة المثلية في بريطانيا توقف منذ عام 2017 بسبب فعاليتها غير المثبتة.

وأظهر الملك البريطاني تشارلز الثالث أكثر من مرة عن اهتمامه بالطب البديل، فمثلا قال في خطاب موجه إلى منظمة الصحة العالمية في جنيف عام 2006 أنه يجب على الحكومات إعادة النظر في مواقفها التقليدية من الأدوات الطبية.

المصدر: نوفوستي