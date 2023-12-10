إسرائيل تنشر صورا لفتحات أنفاق وأسلحة لـ"حماس" عثرت عليها في مناطق متفرقة من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير قواته أكثر من 250 هدفا تابعة لحركة "حماس" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف الجيش في بيانه "أن مقاتليه رصدوا وصفّوا مجموعات مسلحة تابعة لحركة "حماس" قبل تمكنها من استهداف القوات الإسرائيلية، كما تم الكشف عن موقع اتصالات عسكري إلى جانب فتحات أنفاق تحت أرضية ووسائل قتالية تابعة للحركة وتم تدميرها".

وأشار البيان إلى "أن سلاح الجور الإسرائيلي بالشراكة مع سلاح البحرية يواصلون مهاجمة سلسلة أهداف وبنى تحتية عسكرية في قطاع غزة، كما عثرت القوات الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة على العديد من الوسائل القتالية التابعة "لحماس" ودمروها".

كما توغلوا في مواقع الحركة العسكرية ودمروا فتحات أنفاق تحت أرضية واستهدفوا خلايا تخريبية مسلحة قبل تمكنها من استهداف قواتنا وتشكيل خطر عليها.

وأضاف البيان ما يلي:

-خلال الليلة الماضية هاجمت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو موقع اتصالات عسكري تابع لحركة "حماس" والذي تم وضعه بجوار مسجد في جنوب القطاع، وبعد نهاية الغارة، داهم المقاتلون الموقع.

-على مدار آخر 24 ساعة فتش مقاتلو وحدة "إيغوز" وهاجموا من خلال أنواع الذخيرة الدقيقة فتحات أنفاق تحت أرضية في خان يونس.

-وفي نشاط آخر رصدت القوات الإسرائيلية بواسطة مسيرة درون خلية مسلحة تابعة لحماس استعدت لاستهداف قوات أخرى في المنطقة فقضوا عليها.

-كجزء من نشاط في قلب حي الشجاعية داهمت القوات مقر قيادة عسكري تابع لحماس وعثرت على العديد من الوسائل القتالية بينها بنادق كلاشنكوف، والقنابل اليدوية، وقاذفات الصواريخ المضادة للدروع، وأنواع الذخيرة وغيرها من العتاد العسكري.

-خلال الليلة الماضية شن سلاح الجو غارات في قلب مدينة خان يونس ودمر بنى تحتية عسكرية تصرف فيها مقاتلو حماس وفتحات أنفاق تحت أرضية.

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المصدر: RT