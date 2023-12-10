تحديث مستمر.. "القسام" تعلن عن استهداف قوات إسرائيلية راجلة ودبابات في أنحاء قطاع غزة (فيديو)

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأحد عدة بيانات، أعلنت فيها عن عمليات شنها مقاتلوها ضد قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

ووفقا للبيانات، استهدف مقاتلو "القسام" قوة إسرائيلية تحصنت في أحد المباني غربي مخيم جباليا بقذيفة مضادة للأفراد، كما تم أيضا استهداف قوة أخرى راجلة بعبوة أفراد "رعدية" في المخيم نفسه شمالي قطاع غزة، وتم تحييد قناص إسرائيلي في منطقة الفالوجا أيضا.

وأعلنت "القسام" أيضا عن إطلاق قذيفة "الياسين 105" على دبابة "ميركافا" إسرائيلية في تل الزعتر ونشرت فيديو يوثق العملية:

وأعلنت كتائب القسام في بيانات سابقة استهداف مقاتليها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في عدة محاور بقطاع غزة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ65، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولاسيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.

المصدر: RT