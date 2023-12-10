تحديث مستمر.. "القسام" تعلن استهداف قوة إسرائيلية تحصنت في مبنى غربي مخيم جباليا

أعلنت "كتائب القسام" استهداف مقاتليها بقذيفة مضادة للأفراد قوة إسرائيلية تحصنت في أحد المباني غربي مخيم جباليا.

وأشارت "القسام" إلى أن مقاتليها استهدفوا أيضا قوة إسرائيلية خاصة راجلة بعبوة أفراد "رعدية" في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما أعلنت القسام استهداف مقاتليها لدبابة "ميركافة" إسرائيلية في تل الزعتر شمال قطاع غزة بقذيفة "الياسين 105"، بالإضافية إلى تحييدهم لقناص إسرائيلي في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

وأعلنت "كتائب القسام" أمس أن "مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية المتوغلة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة من المسافة صفر، على مدار عدة أيام".

وأعلنت كتائب القسام في بيانات سابقة استهداف مقاتليها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في عدة محاور بقطاع غزة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ65، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولاسيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.

المصدر: RT