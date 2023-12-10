تحديث مستمر.. قتلى وجرحى جراء غارات إسرائيلية وأحزمة نارية في مناطق متفرقة بقطاع غزة

يستمر الجيش الإسرائيلي بشن غارات جديدة، ويقوم بقصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ ساعات الصباح الأولى.

وأكد مراسلنا سقوط عدد من القتلى والجرحى نتيجة قصف القوات الإسرائيلية لمنازل مدنيين في منطقة الزوايدة وسط القطاع، كما جدد الطيران الإسرائيلي قصفه لأحياء التفاح، والشجاعية، شرق مدينة غزة، وعدة مناطق في شمال القطاع.

ووفقا لمراسلنا فرض الطيران الإسرائيلي أحزمة نارية في المناطق الشمالية لمدينة رفح.

واستقبل مشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع عشرات الإصابات إثر القصف المدفعي الإسرائيلي المتواصل على المنطقة، كما استهدف الجيش الإسرائيلي المستشفى الميداني الأردني في المدينة بقذيفة تسببت بأضرار في محتوياته.

وأكد مدير عام وزارة الصحة في غزة، خروج 130 مؤسسة صحية و20 مستشفى و46 مركز رعاية صحية عن الخدمة، وأن أكثر من 48 ألف جريح في غزة محرومون من الرعاية الصحية بسبب تأخر دخول المساعدات الطبية.

وأعلنت الوزارة أمس السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17700 قتيل وأكثر من 49 ألف جريح.

المصدر: RT