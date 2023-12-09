حاكمة أريزونا تطالب بايدن بتعويض قدره 512 مليون دولار وتتهمه بالفشل في تأمين الحدود الجنوبية

اتهمت حاكمة أريزونا الديمقراطية، كاتي هوبز، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالفشل في تأمين الحدود الجنوبية، وطالبته بتعويض قدره 512 مليون دولار.

يأتي ذلك بعد أن وصلت مواجهات الجمارك وحماية الحدود مع المهاجرين على الحدود الجنوبية إلى أعلى مستوى لها في يوم واحد، بتواجد 12000 مهاجر على الحدود يوم الثلاثاء، بما في ذلك أكثر من 10200 تم احتجازهم أثناء دخولهم الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وأغلقت هيئة الجمارك وحماية الحدود معبر لوكفيل الحدودي في أريزونا يوم الاثنين، إلى أجل غير مسمى.

وفي انعكاس صارخ لموقفها السابق من الجدار على الحدود الجنوبية، مهدت إدارة جو بايدن الطريق لبناء جدار جديد بولاية تكساس من خلال التنازل عن أكثر من 10 قوانين اتحادية.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي عن خطة لتجاوز المراجعات البيئية التي طال أمدها من أجل تسريع بناء الجدار الحدودي في مقاطعة ستار بولاية تكساس، حيث تكافح الإدارة للتعامل مع أزمة المهاجرين المستمرة التي أدت إلى إجهاد الموارد المحلية والفدرالية.

ووفقا للسلطات، فقد شهدت المنطقة التي تم التخطيط للبناء فيها "نسبة عالية من الدخول غير القانوني".

المصدر: dailymail