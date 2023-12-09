هانتر بايدن يهاجم ماسك ويكيل له اتهامات باللامبالاة تجاه "الديمقراطية الأمريكية"

وجه نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، انتقاداته لرجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بذريعة أن الاخير "لا يهتم" بالديمقراطية الأمريكية، وأيضا "لا يهمه أحد إلا نفسه".

وقال هانتر بايدن خلال لقاء بث صوتي (بودكاست) على قناة "دي جي موبي" الأمريكية: "إيلون ماسك لا يهتم بالديمقراطية وبحرية التصويت في الولايات المتحدة على الإطلاق".

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وسبق أن اتُهم هانتر بايدن بتسع تهم تتعلق بالتهرب من الضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار بين عامي 2016 و2020، وأنه بدلا من دفع الضرائب، أنفق ملايين الدولارات على أسلوب حياة مرفهة، بما في ذلك المخدرات ورفقته بالنساء".

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أنّ بايدن الابن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 17 عاما بسبب تهمه الجديدة. ووصف فريق الدفاع عنه قضية التهرب الضريبي المرفوعة ضده بأنها "ذات دوافع سياسية".

وقال هانتر بايدن خلال "البودكاست": "إيلون ماسك لا يهتم بالتعديل الأول اللعين (لدستور الولايات المتحدة، الذي يصون حرية التعبير). ولا يأبه بأي شخص باستثناء ذاته".

وأشار نجل الرئيس الأمريكي إلى أن ماسك لا يهتم بحرية التصويت في الولايات المتحدة أو بالديمقراطية.

المصدر: نوفوستي