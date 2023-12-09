ذكّرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ما ريا زاخاروفا السفير الألماني لدى روسيا ألكسندر لامبسدورف بأن الأعياد المسيحية لم تكن يوما سببا في دعوة برلين للسلام في أي مكان. .

وصف السفير الألماني لدى روسيا الاتحادية ألكسندر لامبسدورف، عيد الميلاد بأنه “عيد سلام ومناسبة لتكريم ذكرى ضحايا جميع الحروب، بما في ذلك الحروب في الشرق الأوسط” وأوكرانيا، بغض النظر عن جنسيتهم ودينهم”. جاء ذلك خلال اقامة السفارة الألمانية حفلا في الكاتدرائية الكاثوليكية.

ردا على ذلك كتبت زاخاروفا في قناتها على تيليغرام: "من المؤسف أن السفير الألماني نسي "شكر" حكومته على الدعم العسكري المنتظم لمنطقة الصراع الأوكراني. وكان من العبث أيضًا أن ينسى أن الأعياد المسيحية لم تكن يوما سببا في دعوة برلين الرسمية لإحلال السلام، ولا للهدنة لا في الشرق الأوسط ولا في أوكرانيا. في الكاتدرائية كان عليه أن يصلي، بدلا من إهانة مكان العبادة الذي تواجد فيه.

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وفي 21 يونيو 2023، أفادت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا وافقت على تعيين لامبسدورف سفيراً لألمانيا في موسكو. في حين أن السفير السابق "غيزا أندرياس فون جير"، خدم في منصبه لمدة أربع سنوات وغادر موسكو في نهاية يوليو.

يعتبر لامبسدورف خبيرًا بارزًا في السياسة الخارجية وهو عضو في الحزب الديمقراطي الألماني الحر، وهو معروف بانتقاداته القاسية لروسيا الاتحادية.

ويدعو لامبسدورف للحفاظ على وحدة الغرب في دعم أوكرانيا. وهو يعتقد أن على الدول الغربية أن تمنع روسيا من زيادة الضغط على جيرانها.

المصدر: تاس