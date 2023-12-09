لولا يحذّر مادورو من "إجراءات أحادية" في الخلاف الحدودي بين فنزويلا وغويانا

دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال اتصال هاتفي إلى عدم اتخاذ "إجراءات أحادية الجانب" وتصعيد النزاع الحدودي بين فنزويلا وغويانا.

وقالت الرئاسة البرازيلية في بيان لها إن "لولا شدّد على أهمية تجنب الإجراءات الأحادية الجانب التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر" في منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط المتنازع عليها.

وأضافت أنّ لولا نقل إلى نظيره الفنزويلي "القلق المتزايد" لدى دول أميركا الجنوبية، مشيرا إلى إعلان مشترك صدر الخميس عن الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا والإكوادور والباراغواي والبيرو والأوروغواي ودعا "الطرفين إلى التفاوض من أجل التوصل إلى حل سلمي".

وكرر لولا هذه الدعوة خلال محادثته مع مادورو، مقترحاً أن يتصل رئيس مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالجانبين لبدء محادثات بشأن النزاع، وفقاً للمصدر نفسه.

ونقل البيان قول لولا لمادورو "إننا منطقة سلام".

وتصاعد التوتر بشأن إيسيكويبو بعدما أجرت حكومة مادورو استفتاء مثيراً للجدل في نهاية الأسبوع الماضي، صوّت خلاله 95 بالمئة من المشاركين لصالح ضمّ هذه المنطقة الخاضعة لإدارة غويانا.

المصدر: AFP