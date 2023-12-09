الجيش الإسرائيلي يؤكد وقوع قواته في كمين غرب جباليا وسط قتال كبير يجري حاليا هناك

تجري معارك ضارية في غرب مخيم جباليا بين مقاتلي كتائب القسام والجيش الإسرائيلي الذي توغلت قواته في المنطقة.

وأعلنت كتائب القسام في بيان أن "مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية المتوغلة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة من المسافة صفر، منذ ساعات الصباح الأولى".

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي أن جنود من "الكتيبة 931" التابعة للواء "ناحال"، يشتبكون مع مسلحين في جباليا، مشيرا إلى وقوع قوة إسرائيلية في كمين. وأن الجيش ارسل تعزيزات إلى المنطقة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته تعرضت لإطلاقات نارية كثيفة، وان الجيش ارسل طائرات مسيرة، واستخدم قذائف الدبابات في مواجهة مسلحي القسام.

وأفاد مراسلنا بأن اشتباكات ضارية تجري غرب مخيم جباليا وأن القوات الإسرائيلية تطلق قنابل الإنارة في المنطقة.

كما افاد بأن القوات الإسرائيلية قصفت بناية سكنية مقابل مركز لإيواء النازحين في مخيم جباليا.

وأعلنت كتائب القسام في بيانات سابقة من اليوم السبت استهداف مقاتليها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في عدة محاور بقطاع غزة.

وأشارت إلى أن قتالا يجري في محور شرق مدينة خان يونس وجنوب مدينة غزة.

ودخلت الحرب على غزة شهرها الثالث حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولاسيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.

المصدر: RT