اتفاق ثلاثي بين واشنطن وسيئول وطوكيو على اتخاذ إجراءات جديدة ضد بيونغ يانغ في المجال السيبراني

اتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان على اتخاذ تدابير جديد ضد كوريا الشمالية في مجال الأمن السيبراني.

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان خلال زيارته لسيئول، قوله: "توصلت سلطات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان إلى اتفاق لاتخاذ تدابير جديدة لمواجهة كوريا الشمالية في الفضاء الإلكتروني، والرد على إطلاق بيونغ يانغ المستمر للصواريخ الباليستية".

وأضاف: "كما أطلقنا مبادرات ثلاثية جديدة لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ انطلاقا من الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال بالعملات المشفرة وصولا إلى إطلاقها واندفاعها المتهور نحو الفضاء وإطلاقها للصواريخ الباليستية".

ولم يوضح ساليفان أي تفاصيل حول الإجراءات الجديدة المزمعة.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون في وقت سابق، أن ساليفان يجري مشاورات في سيئول، مع تشو تاي يونغ رئيس مكتب الأمن القومي للإدارة الرئاسية الكورية الجنوبية، وتاكيو أكيبا سكرتير مجلس الأمن القومي الياباني.

المصدر: تاس