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المحكمة العليا في تكساس تمنع امرأة من الإجهاض الطارئ

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المحكمة العليا في تكساس تمنع امرأة من الإجهاض الطارئ
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قررت المحكمة العليا في ولاية تكساس بالولايات المتحدة منع الإجهاض الطارئ لامرأة حامل تبين أن جنينها غير قابل للحياة.

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وجاء الحكم بعد أن قدم المدعي العام في تكساس كين باكستون التماسا إلى المحكمة العليا لمنع كيت كوكس، 31 عاما، من إنهاء حملها بعد حصولها على موافقة قاضي المقاطعة على هذا الإجراء.

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارا بالإبقاء مؤقتا على استخدام حبوب الإجهاض المنتشرة على نطاق واسع في البلاد، معلقة بقرارها ذلك القيود التي فرضتها محاكم أدنى ما يمنح المدافعين عن حق الإجهاض بعض الوقت. 

وكان قاض فدرالي محافظ عينه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تكساس، قد حظر حصول النساء على عقار "ميفيبريستون" في الولايات المتحدة بناء على شكوى قدمها نشطاء مناهضون للإجهاض.

وتناولت أكثر من 5 ملايين امرأة أمريكية "الميفيبريستون" منذ وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء قبل أكثر من 20 عاما.

المصدر: أ ف ب

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