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بريطانيا.. الحكم على رجال شرطة سابقين أساؤوا لميغان ماركل

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بريطانيا.. الحكم على رجال شرطة سابقين أساؤوا لميغان ماركل
ميغان وهاري
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صدرت أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ على 6 ضباط شرطة سابقين في لندن، بتهمة مشاركة رسائل "واتساب" اعتبرت مسيئة وعنصرية طالت أفراد العائلة المالكة، بمن فيهم ميغان ماركل.

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ووصفت قيادة مكافحة الفساد والانتهاكات التابعة لشرطة العاصمة الرسائل بأنها "مروعة للغاية".

واعترف 5 ضباط سابقين في الستينيات من العمر بالذنب، وتلقوا أحكاما مع وقف التنفيذ تتراوح بين 6 إلى 14 أسبوعا.

وذكرت صحف بريطانية أن جميع ضباط الشرطة السابقين خدموا في أجزاء مختلفة من شرطة العاصمة، حيث أمضوا وقتا في مجموعة الحماية الدبلوماسية، المعروفة الآن باسم قيادة الحماية البرلمانية والدبلوماسية.

وأشارت بعض الرسائل التي تمت مشاركتها في الدردشة إلى أمير وأميرة ويلز، والملكة الراحلة والأمير فيليب، بالإضافة إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك، وبعض المسؤولين السابقين بحسب الاتهامات.

ومثل الضباط، الذين تقاعدوا بين عامي 2001 و2015، أمام المحكمة لأول مرة خلال سبتمبر الماضي، بعد تلقي التهم عن طريق البريد وبعد تحقيقات مطولة.

وأقيل اثنان من أفراد الشرطة في بريطانيا العام الماضي بسبب تعليقاتهما على ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، تضمنت نكتة عنصرية.

المصدر: RT

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