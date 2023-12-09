بوتين يهنئ مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية بعيد تأسيسها العاشر

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية بالذكرى العاشرة لتأسيسها، مشيرا إلى أنها تجمع فريقا إعلاميا كبيرا ومتماسكا من المحترفين والموهوبين.

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وجاء في التهنئة: "يسرني أنكم تحافظون بجدارة على التقاليد الإبداعية لأسلافكم من الصحفيين والمراسلين والمحررين والمترجمين والإعلاميين البارزين، وتنقلون خبرتكم ومعرفتكم بسخاء لزملائكم الشباب".

وعبر بوتين عن ثقته بأن تواصل هذه المجموعة الإعلامية "الحفاظ على مستوى عال من الجودة في عملها ومكانتها بين الشركات الرائدة والجديرة في تغطية الأحداث المحلية والدولية".

وتضم مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية العديد من المصادر الإعلامية الناطقة باللغة الروسية وبينها وكالة "نوفوستي" وإذاعة "سبوتنيك" و"InoSMI" و"Baltnews".

وفي الخارج تمثلها وكالة وإذاعة "سبوتنيك"، وتبث أنباءها باللغات الروسية والإنجليزية والصينية والإسبانية والعربية والفارسية.

المصدر: نوفوستي