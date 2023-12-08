الجيش الأمريكي يعلن تسلم صواريخ جديدة عالية الدقة

أعلن الجيش الأمريكي، تلقيه صواريخ جديدة دقيقة التوجيه بمدى يصل إلى 400 كيلومتر وهو الأبعد من بين الصواريخ التي يمكن إطلاقها من منظومة "هيمارس".

وذكرت وحدة عسكرية أميركية أن الجيش الأمريكي أعلن اليوم تسلم الجيل الأحدث من الصواريخ البعيدة المدى والدقيقة التوجيه.

ووفقًا للجيش الأمريكي، فإن الصواريخ المستلمة "Increment 1 Early Operational "Capability يمكن إطلاقها من منظومة "هيمارس" الأميركية المتعددة الصواريخ، ويبلغ مدى هذه الصواريخ 400 كيلومتر، وهو أبعد من جميع الصواريخ السابقة التي يمكن إطلاقها من هذه المنصة.

المصدر:نوفوستي