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البيت الأبيض: لا يوجد حوار عسكري مع الصين وندعو لعودته قريبا

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البيت الأبيض: لا يوجد حوار عسكري مع الصين وندعو لعودته قريبا
Legion-Media
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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الحوار العسكري بين الولايات المتحدة والصين متوقف حاليا، وواشنطن تدعو إلى استعادته قريبا.

وعبر كيربي عن موقف البيت الأبيض قائلا: "أعلم أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لم يستأنف العلاقة العسكرية مع الصين. ونحن نريد بشدة عودتها على جميع المستويات - من المستوى الرفيع إلى مستوى القادة العسكريين الميدانيين. ما أفهمه هو أن العلاقات لم تستأنف بعد.

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وقال ممثل البيت الأبيض، ردا على أسئلة الصحفيين وهو على متن طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي كان في طريقه من واشنطن الى لاس فيغاس (ولاية نيفادا)، ولوس أنجلوس (كاليفورنيا)، إن هذا يرجع بدرجة ما لعدم وجود وزير دفاع صيني في الوقت الراهن".

المصدر: تاس

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