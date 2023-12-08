وزير الدفاع الكوري الجنوبي يأمر باستعداد الجيش "لمواجهة تهديدات" كوريا الشمالية

جدد وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك اليوم الجمعة دعوته الجيش إلى الحفاظ على حالة الاستعداد المستمر لمواجهة كوريا الشمالية "في حال قيامها بأية أعمال استفزازية".

وقام شين وون سيك بزيارة القيادة الاستراتيجية الصاروخية للقوات البرية في "وونجو"، على بعد 87 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سيئول، وهي الأحدث في سلسلة الجولات التفقدية منذ توليه منصبه في أكتوبر.

وحسب ما ذكرت وزارة الدفاع، قال شين وون سيك في القيادة: "حافظوا على وضع الاستعداد في جميع الأوقات لتشغيل الصواريخ البعيدة المدى والعالية الدقة والقوة ذات المستوى العالمي على الفور عندما يتم تكليفكم بالمهمة".

كما أمر القوات بـ"الانتقام بقوة وعلى الفور من كوريا الشمالية في حالات الاستفزاز".

وأوضحت الوزارة أن "شين" وصف القيادة بأنها "وحدة رئيسية في نظام الردع الثلاثي المحاور ضد التهديدات الكورية الشمالية"، ودعا القوات إلى "معاقبة استفزازات العدو بحزم".

ووفق وكالة "يونهاب"، يشير النظام الثلاثي المحاور إلى "خطة العقاب والانتقام الهائل الكوري"، وهي خطة عملياتية تهدف إلى "استئصال" القيادة الكورية الشمالية في حالة نشوب صراع كبير، ومنصة الضربات الوقائية "سلسلة التدمير"؛ ونظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري.

جدير بالذكر أن زيارة "شين" إلى الوحدة جاءت وسط تصاعد التوترات، بعد أن ألغت كوريا الشمالية عمليا الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018 والتي تهدف إلى تقليل التوترات ومنع الاشتباكات العرضية على طول الحدود.

وفي الشهر الماضي، تعهدت كوريا الشمالية باستعادة جميع التدابير العسكرية المتوقفة بموجب الاتفاق، بعد أن علقت سيئول جزءا من الاتفاق احتجاجا على إطلاق بيونغ يانغ "قمرا صناعيا للتجسس العسكري" في 21 نوفمبر.

المصدر: "يونهاب"