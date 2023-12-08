تحديث مستمر.. "القسام" و"سرايا القدس" تعلن قتل جنود إسرائيليين وقصف مواقع إسرائيلية بينها تل أبيب

أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى رأسهم "كتائب القسام" و"سريا القدس"، استمرار التصدي لتوغل الجيش الإسرائيلي على عدة محاور في قطاع غزة، وإيقاع عدد من الجنود بين قتيل وجريح.

وذكرت "كتائب القسام" وسرايا القدس" في بيانات خلال اليوم، سير المعارك والتصدي لقوات الجيش على عدد من المحاور:

17:36: كتائب القسام تستهدف 3 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس

17:29: كتائب القسام تستهدف جيب عسكري صهيوني بقذيفة "تاندوم" في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة

17:19: تمكن مجاهدو القسام من استهداف 9 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" والعبوات الناسفة واشتعال النيران في عدد منها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة

16:55: تمكن مجاهدو القسام من تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة شواظ واشتعال النيران فيها شمال مدينة خانيونس

16:06: كتائب القسام تقصف تجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية

15:46: كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية في محور شمال مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105"

15:38: مجاهدو القسام يستهدفون تجمعاً لجنود الاحتلال بقذيفة أفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محور شمال مدينة خانيونس

14:45: كتائب القسام تدك تحشدات قوات العدو شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل

14:31: مجدداً.. كتائب القسام تقصف "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

14:05: كتائب القسام تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون

13:49: مساء أمس الخميس.. قام مجاهدو القسام بتفخيخ مدخل نفق شرق تل الزعتر شمال قطاع غزة بعبوة تلفزيونية، وفور وصول جنود العدو للمكان ومحاولتهم فتح باب النفق تم تفجير العبوة، ما أدى إلى مقتل نجل رئيس أركان العدو السابق، والوزير في مجلس الحرب الصهيونى غادي إيزنكوت ومقتل وإصابة عدة جنود آخرين

13:44: كتائب القسام تستهدف مغتصبة سديروت بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم

13:42: كتائب القسام تستهدف تجمع لقوات العدو شرق تل الزعتر شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون

13:34: قبل قليل.. تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية متمركزة داخل مدرسة ابن عثيمين بقذيفة TBG مضادة للتحصينات والاشتباك معهم من نقطة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح شمال شرق مدينة خانيونس

12:46: كتائب القسام تقصف "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

09:09: كتائب القسام تستهدف تجمع لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم

08:30: فجر اليوم أفشل مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة، حيث تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة، وتدخل الطيران الحربي وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم، وقد أدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير "ساعر باروخ" 25 عاماً ويحمل بطاقة رقم 207775032 والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة

"سرايا القدس"

17:18: سرايا القدس: استهدفنا قوة صهيونية بقذيفتي "تاندوم" في حي النصر بغزة كانت متحصنة في منزل واشتبكنا معها من مسافة صفر وأوقعنا عناصرها بين قتيل وجريح.

16:11: سرايا القدس: قصفنا العين الثالثة برشقة صاروخية مكثفة.

15:41: سرايا القدس: قصفنا "صوفا" برشقة صاروخية.

15:43: سرايا القدس: قصفنا تحشدات العدو محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خانيونس بعدد من قذائف الهاون.

15:11: سرايا القدس: قصفنا قاعدة "اميتاي" برشقات صاروخية مركزة وموقع "كرم أبو سالم" بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

14:26: سرايا القدس: دمرنا دبابة صهيونية بعبوة "ثاقب"، واستهدفنا آليتين عسكريتين بقذائف "التاندوم" في محور التقدم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

12:46: سرايا القدس: قصفنا تجمعات العدو محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

11:28: سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية صهيونية بقذيف "تاندوم" في محور التقدم حي الشجاعية شرق غزة.

11:22: سرايا القدس: يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم شرق خانيونس ودير البلح.

يتبع..