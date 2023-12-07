مجلس النواب الأميركي يوبخ عضوا ديمقراطيا لتسببه بتعطيل جلسة تصويت هامة

وجه مجلس النواب الأميركي توبيخاً للعضو الديمقراطي، جمال بومان، اليوم الخميس بعد أن أطلق عمداً جرس الإنذار من الحرائق، متسببا بإخلاء مبنى إداري قبل جلسة تصويت هامة.

وكان بومان قد اعترف بفعلته أمام المحكمة العليا في العاصمة في تشرين الأول/أكتوبر، ووافق على دفع غرامة قدرها ألف دولار، بالإضافة لتقديم اعتذار خطي للشرطة مقابل سحب التهم في غضون ثلاثة أشهر.

وقال "أنا مسؤول عن تفعيل إنذار الحريق، وسأدفع الغرامة الصادرة، وأتطلع إلى إسقاط هذه الاتهامات في نهاية المطاف".

وأفاد بومان أنه كان متوجهاً بسرعة من مكتبه للمشاركة في التصويت في 30 أيلول/سبتمبر على مشروع قانون التمويل الذي يهدف إلى تجنب توقف خدمات الحكومة الفدرالية، وضغط على جرس الإنذار في محاولة منه لفتح باب لم يتمكن من عبوره.

وتسبب ذلك في إخلاء مبنى مكاتب كانون هاوس قرب مبنى الكابيتول الرئيسي لمدة ساعة، بينما قال الجمهوريون إن النائب كان يسعى إلى تعطيل التصويت عمداً.

ويعرف بومان بتوجهه التقدمي ودخوله في خلافات علنية مع خصومه في قاعات الكونغرس.

المصدر: أ ف ب