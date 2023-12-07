السفارة الروسية تعلق على حظر حرق القرآن الكريم في الدنمارك

صرحت السفارة الروسية في كوبنهاغن، اليوم الخميس، أن القوانين المعتمدة في الدنمارك هي شأن داخلي للبلاد، لكن الإجراءات القانونية للحد من خطاب الكراهية القائم على الدين مطلوبة.

وجاء في تصريح السفارة لوكالة ريا نوفوستي تعليقاً على القانون الذي أقره البرلمان الدنماركي والذي يحظر فيه حرق القرآن الكريم: "النشاط التشريعي للبرلمان الدنماركي هو شأن داخلي للدنمارك؛ ومع ذلك، فإن أي تدابير قانونية لقمع التصرفات الغريبة التي تهدف إلى التحريض على الكراهية على أساس الدين هي أمر مطلوب".



ودعت السفارة السلطات الدنماركية إلى منع السخرية العامة من مشاعر المؤمنين وتقديم المسؤولين عن هذه الممارسات إلى العدالة.



وأقر البرلمان الدانماركي في وقت سابق من اليوم قانونا يحظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية ويحظر عملياً إحراق المصحف بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية، غضبا في دول مسلمة.

وقد تكررت مؤخرا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي أكثر من بلد عربي ودبلوماسيي هذه البلدان الأوروبية في المقابل.

وتدرس السلطات في السويد أيضا سبل الحد من إقامة مظاهرات يتخللها حرق المصحف، مع عدم المس في الوقت عينه بما تسميه بـ"حرية التعبير".

المصدر: نوفوستي+ RT