رئيس وزراء سلوفاكيا يدعم الحوار مع روسيا

دعا رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو، في كلمته أمام المجلس الوطني، إلى الحوار بين بلاده وروسيا.

وقال فيتسو: "إن سلوفاكيا كان وسيكون لديها علاقات ودية مع كل دولة مهتمة بذلك، وأنا أرفض فكرة أن روسيا غير موجودة، روسيا كانت ومازالت وستبقى موجودة ".

وذكر أنه في الوقت الحالي تم تقليل الاتصالات مع روسيا إلى الحد الأدنى، لكنه يتوقع بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، أن يكون هناك "توحيد في معايير العلاقات مع

روسيا الاتحادية".

وأضاف: "روسيا كانت شريكاً مهماً لسلوفاكيا، لكن علاقاتنا اليوم ميتة عمليا؛…السفارة (السلوفاكية) في موسكو، وكذلك البعثة (الدبلوماسية) الروسية في براتيسلافا، في عزلة تامة،.. هم لا يلتقون مع أحد، وهذا باعتقادي خطأ،.. يجب أن نتواصل مع بعضنا البعض، بدون هذا، لن يكون هناك تقدم (في علاقاتنا)".

وكان أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، في وقت سابق أنه يجب على السلطات السلوفاكية التحضير لتوحيد معايير العلاقات مع روسيا، والتي أصبحت أكثر تعقيدا بعد 24 فبراير 2022.

وأكد رئيس الوزراء أن بلاده مهتمة بإنهاء النزاع في أوكرانيا بأقرب وقت ممكن.

ومنعت الحكومة السلوفاكية الجديدة مبادرة من سابقتها بتخصيص حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 40.3 مليون يورو.

المصدر: تاس