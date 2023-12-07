إسبانيا.. اعتقال إمام مسجد ومدرّس لغة عربية لـ"نشره التطرف بين القُصّر"

أعلنت الشرطة الإسبانية الخميس أنها ألقت القبض على إمام مسجد ومدرّس لغة عربية يبلغ 44 عاما استغل موقعه لـ"نشر التطرف بين القُصّر" وتجنيد أعضاء محتملين في تنظيم "داعش".

وقالت الشرطة إن المشتبه به اعتُقل في 29 نوفمبر نتيجة تحقيق بدأ العام الماضي إثر كشف صلاته بـ"الفكر الجهادي" ومحاولته تلقين هذه العقيدة للقُصّر.

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وتتهم السلطات الرجل الذي كان يعمل في أحد مساجد مدريد بـ"استغلال دوره كمدرس لنشر أفكار متطرفة بين تلاميذه القُصّر وتجنيد أعضاء محتملين لصالح تنظيم داعش".

وأضافت أن المعتقل قدّم "وجهة نظر عنيفة للدين مستخدما لغة التنظيمات الإرهابية الجهادية الرئيسية".

وتابعت أنه "أشاد في أحاديثه بفكرة الانتحاري كشخصية شرعية في الحرب ضد اليهود والمسيحيين والمرتدين.. وتوسع في هذه النظريات في دروسه كمثال للسلوك الذي يجب على جميع المسلمين اتباعه".

وكان المشتبه به يؤم الصلاة ويقوم بالتدريس في مسجد بمدريد، ولكنه اضطر إلى التنحي بعد انكشاف ما كان يقوم به أمام مجتمعه.

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وأشارت الشرطة إلى أنه بعد ذلك "غادر المسجد وواصل أنشطته في أماكن أكثر خصوصية".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2015 وإسبانيا في حالة تأهب من المستوى الرابع، وقد شهدت البلاد في أغسطس 2017 آخر هجوم كبير عندما دهس شبان متطرفون من المغرب مارة في برشلونة وبلدة ساحلية قريبة، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 150 آخرين.

وشهدت إسبانيا أعنف هجوم في 11 مارس 2004 عندما فجر متطرفون يستلهمون فكر تنظيم "القاعدة"، 4 قطارات في مدريد وقتلوا 191 شخصا وأصابوا نحو 2000 بجروح.

المصدر: أ ف ب