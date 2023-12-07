بوتين: روسيا وإيران تتعاونان بنشاط في جميع المجالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الكرملين، اليوم الخميس، إن روسيا وإيران تتعاونان بنشاط في جميع المجالات.

وأضاف الرئيس الروسي خلال لقائه نظيره الإيراني: "لدينا مشاريع بنية تحتية كبيرة، لقد ناقشناها طويلا، والآن وصلنا إلى التنفيذ العملي لبناء خط السكة الحديد بين الشمال والجنوب".

كما أشار بوتين إلى استمرار العمل بشكل تقليدي في مجال الطاقة.

وقال إن البلدين عززا التعاون في مجال التعليم، وأن هناك عددا كبيرا من الطلاب الإيرانيين الذين يدرسون في روسيا.

وأشار الرئيس الروسي إلى زيادة بنسبة 20% في حجم التجارة بين البلدين العام الماضي.

المصدر: نوفوستي